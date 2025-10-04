Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Азербайджанская спортсменка обновила олимпийский рекорд в фигурном катании

    Индивидуальные
    • 04 октября, 2025
    • 12:21
    Азербайджанская спортсменка обновила олимпийский рекорд в фигурном катании

    Представляющая Азербайджан на международных соревнованиях по фигурному катанию Арина Калугина обновила последний олимпийский рекорд на соревнованиях серии Denis Ten Memorial Challenger среди юниоров, проходивших в Алматы.

    Об этом Report сообщили в Федерации зимних видов спорта Азербайджана.

    Фигуристка получила +2,91 балла и обновила олимпийский рекорд в исполнении "четверного сальхова".

    Во время произвольной программы она превзошла японку Мао Симаду, установившую предыдущий рекорд.

    На соревнованиях серии Арина Калугина набрала 167.24 балла среди 20 спортсменов из 13 стран и завоевала бронзовую медаль.

    фигурное катание олимпийский рекорд
    Фото
    Azərbaycan təmsilçisi fiqurlu konkisürmədə olimpia rekordunu yeniləyib

    Последние новости

    12:43

    В нидерландском аэропорту Схипхол из-за шторма отменены десятки рейсов

    Другие страны
    12:37

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 25 градусов тепла

    Экология
    12:30

    Переговоры между Израилем и ХАМАС пройдут 5 октября в Египте

    Другие страны
    12:29
    Фото

    III Игры СНГ: 12 азербайджанских дзюдоистов прошли в финал - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    12:26

    Предотвращена контрабанда свыше 500 кг наркотиков из Ирана Азербайджан по Каспию

    Происшествия
    12:21
    Фото

    Азербайджанская спортсменка обновила олимпийский рекорд в фигурном катании

    Индивидуальные
    12:10

    Израиль вновь нанес удар по Газе

    Другие страны
    12:04

    В управлении МБА и "Азер-Тюрк Банка" произведены изменения

    Финансы
    11:52

    Президентскую стипендию получат 102 студента, поступившие в вузы в этом году

    Наука и образование
    Лента новостей