Азербайджанская спортсменка обновила олимпийский рекорд в фигурном катании
Индивидуальные
- 04 октября, 2025
- 12:21
Представляющая Азербайджан на международных соревнованиях по фигурному катанию Арина Калугина обновила последний олимпийский рекорд на соревнованиях серии Denis Ten Memorial Challenger среди юниоров, проходивших в Алматы.
Об этом Report сообщили в Федерации зимних видов спорта Азербайджана.
Фигуристка получила +2,91 балла и обновила олимпийский рекорд в исполнении "четверного сальхова".
Во время произвольной программы она превзошла японку Мао Симаду, установившую предыдущий рекорд.
На соревнованиях серии Арина Калугина набрала 167.24 балла среди 20 спортсменов из 13 стран и завоевала бронзовую медаль.
