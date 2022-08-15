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Азербайджанская медалистка: Это было интересное соревнование

Азербайджанская медалистка: Это было интересное соревнование Бронзовый призер Исламиады пара-настольная теннисистка Динара Сунчелеева, представлявшая Азербайджан, заявила, что продолжит свою профессиональную карьеру.
Индивидуальные
15 августа 2022 г. 18:03
Азербайджанская медалистка: Это было интересное соревнование

Бронзовый призер Исламиады пара-настольная теннисистка Динара Сунчелеева, представлявшая Азербайджан, заявила, что продолжит свою профессиональную карьеру.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, об этом азербайджанская спортсменка сказала журналистам после выступления на V Играх исламской солидарности.

Теннисистка поблагодарила своего тренера и товарищей по команде за поддержку: "Соревнование, в котором я впервые принимала участие, было очень интересным. Все соперники были сильными и боролись за победу".

Личный тренер Сунчелеевой, Ругия Губушова, отметила, что несказанно рада успеху своей подопечной: "Динара - самая младшая наша спортсменка, ей всего 12 лет. Мы очень за нее рады".

Генеральный секретарь Федерации настольного тенниса Кенуль Микаилова поблагодарила спортсменов: "Мы благодарны всем, кто способствовал этому успеху".

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Версия на азербайджанском языке Фотоİslamiadanın mükafatçısı: "Yarış çox maraqlı keçdi"

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