Азербайджанская дзюдоистка стала обладателем бронзы турнира "Большого Шлема"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В столице Франции Париже состоялось соревнование по дзюдо «Большой Шлем». На международном турнире принимали участие 399 дзюдоиста из 71-й страны.

Как передает Report, национальная команда заработала на турнире одну бронзовую медаль.

Выступавшая в категории +78 кг дзюдоистка Ирина Киндзерская, заняла на парижском турнире 3-е место. Одержавшая победу над участниками из США, Беларуси и Франции, Ирина уступила лишь японской спортсменке, заработав для страны бронзовую медаль.