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    Азербайджанская дзюдоистка стала обладателем бронзы турнира "Большого Шлема"

    Победившая участников из США, Беларуси и Франции Ирина, уступила победу лишь японскому спортсмену

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В столице Франции Париже состоялось соревнование по дзюдо «Большой Шлем». На международном турнире принимали участие 399 дзюдоиста из 71-й страны.

    Как передает Report, национальная команда заработала на турнире одну бронзовую медаль.

    Выступавшая в категории +78 кг дзюдоистка Ирина Киндзерская, заняла на парижском турнире 3-е место. Одержавшая победу над участниками из США, Беларуси и Франции, Ирина уступила лишь японской спортсменке, заработав для страны бронзовую медаль. 

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