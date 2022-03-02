Азербайджанская делегация отправилась в Пекин для участия в Паралимпийских играх

Делегация Азербайджана, которая примет участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине, отправилась в Китай.
Как сообщает Report, в состав делегации вошли руководитель миссии Национальной паралимпийской команды Азербайджана Рауф Мурсалов, член делегации Азер Тапдыгов и главный тренер национальной команды по зимним видам спорта Мухаммед Исмаилов.
Флаг на церемонии открытия понесет Мехман Рамазанзаде, который поборется в спринтерской категории кросс-кантри. Выступление спортсмена состоится 9 марта.