Азербайджанская делегация отправилась в Пекин для участия в Паралимпийских играх

Азербайджанская делегация отправилась в Пекин для участия в Паралимпийских играх

Делегация Азербайджана, которая примет участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине, отправилась в Китай.

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Делегация Азербайджана, которая примет участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине, отправилась в Китай. Как сообщает Report, в состав делегации вошли руководитель миссии Национальной паралимпийской команды Азербайджана Рауф Мурсалов, член делегации Азер Тапдыгов и главный тренер национальной команды по зимним видам спорта Мухаммед Исмаилов. Флаг на церемонии открытия понесет Мехман Рамазанзаде, который поборется в спринтерской категории кросс-кантри. Выступление спортсмена состоится 9 марта. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook