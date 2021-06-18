Азербайджанец избран президентом международной спортивной федерации

Президент федерации универсального боя Азербайджана Азер Гасанов избран президентом Международной федерации универсального боя.

Президент федерации универсального боя Азербайджана Азер Гасанов избран президентом Международной федерации универсального боя.

Как сообщает Report, выборы прошли в штаб-квартире Федерации в столице Литвы, Вильнюсе.

Азер Гасанов сменил на этом посту бывшего руководителя организации Сергея Новикова, скончавшегося два месяца назад.

А.Гасанов отметил, что исторический успех пришелся на знаменательные для азербайджанского народа даты - День национального спасения и заключение тюркского союза (Шушинская декларация), подписанная между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в древней Шуше.

Азер Гасанов избран на должность президента Международной федерации универсального боя сроком на 5 лет. Выборы в другие руководящие органы Международной федерации пройдут в следующем месяце.