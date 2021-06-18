Азербайджанец избран президентом международной спортивной федерации

Президент федерации универсального боя Азербайджана Азер Гасанов избран президентом Международной федерации универсального боя.
Как сообщает Report, выборы прошли в штаб-квартире Федерации в столице Литвы, Вильнюсе.
Азер Гасанов сменил на этом посту бывшего руководителя организации Сергея Новикова, скончавшегося два месяца назад.
А.Гасанов отметил, что исторический успех пришелся на знаменательные для азербайджанского народа даты - День национального спасения и заключение тюркского союза (Шушинская декларация), подписанная между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в древней Шуше.
Азер Гасанов избран на должность президента Международной федерации универсального боя сроком на 5 лет. Выборы в другие руководящие органы Международной федерации пройдут в следующем месяце.