Азербайджан занимает 24-е место в медальном зачете на Олимпиаде

Азербайджан занимает 24-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Азербайджан занимает 24-е место в медальном зачете на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, на данный момент в активе команды две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Серебряными призерами Олимпиады стали таэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес, а бронзовым призером - борец греко-римского стиля Хасрет Джафаров (67 кг).

Украина в медальном зачете занимает 18-е место (3 золотые, 4 серебряные, 4 бронзовые медали), Иран - 23-е место (2 золотые, 4 серебряные, 2 бронзовые медали), Грузия - 42-е место (1 золотая, 2 серебряные, 1 бронзовая медали), Турция - 61-е место (3 серебряные, 3 бронзовые медали), а Армения - 66-е место (2 серебряные, 1 бронзовая медали).

В тройку лидеров входят США (33 золотые, 39 серебряных, 39 бронзовых медалей), Китай (33 золотые, 27 серебряных, 23 бронзовых медалей) и Австралия (18 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых медалей).

На данный момент медали завоевали 86 стран.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.