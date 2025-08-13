Азербайджан на чемпионате мира в Болгарии представят 15 дзюдоистов

О нас

13 августа 2025 г. 17:23
15 юных дзюдоистов представят Азербайджан на чемпионате мира в столице Болгарии Софии.

Как сообщает Report, за звание чемпиона будут бороться 8 юношей и 7 девушек в 10 весовых категориях.

В заключительный день турнира сборная примет участие в смешанных командных соревнованиях.

В состав юношеской сборной входят подопечные главного тренера Эмина Искендерова и тренера Ниджата Шихализаде - Анар Гулиев и Рза Халилли (оба 50 кг), Расул Ализаде и Магомедали Гусиев (оба 55 кг), Зейд Алескеров и Роял Гаибов (оба 60 кг), Магомед Агакишиев (73 кг) и Субхан Ахундов (+90 кг).

Амин Мехдиев (81 кг) выступит в смешанных командных соревнованиях.

В составе женской сборной подопечные главного тренера Эльнура Исмаилова и тренера Амраха Ахмедова - Гюльшан Гусейнова и Хадиджа Абдуллаева (обе 44 кг), Нармин Агамирзазаде и Лейла Алекперова (обе 48 кг), Айсун Мамедова (52 кг), Самая Юсифли (57 кг) и Масума Мамедли (70 кг).

Отметим, что на чемпионате мира, который пройдет с 27 по 31 августа, примут участие 593 спортсмена (313 юношей и 280 девушек) из 75 стран.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanı Bolqarıstanda keçiriləcək dünya çempionatında 15 cüdoçu təmsil edəcək

