Азербайджан на Чемпионате Европы представят 11 боксеров

На молодежном чемпионате Европы по боксу (U-23), который стартует 23 ноября в Будапеште, Азербайджан будет представлен 11 спортсменами.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, турнир продлится семь дней.

В соревнованиях под руководством главного тренера сборной Эльбруса Рзаева примут участие Субхан Мамедов (50 кг), Амин Мамедзаде (55 кг), Таги Насибов (60 кг), Али Абдуллаев (65 кг), Ниджат Алирзаев (70 кг), Фархад Шейдаев (75 кг) и Сабухи Ализаде (+90 кг).

В женской сборной, которой руководит Илькин Агаев, выступят Лала Мадатова (48 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг), Айнур Микаилова (57 кг) и Фатима Мехтиева (65 кг).

В судейскую бригаду турнира включён международный арбитр Галиб Абиев.

Сборная, вылетевшая сегодня в Венгрию, вернется в Баку 30 ноября.