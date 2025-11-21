Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Азербайджан на Чемпионате Европы представят 11 боксеров

    • 21 ноября, 2025
    Азербайджан на Чемпионате Европы представят 11 боксеров

    На молодежном чемпионате Европы по боксу (U-23), который стартует 23 ноября в Будапеште, Азербайджан будет представлен 11 спортсменами.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, турнир продлится семь дней.

    В соревнованиях под руководством главного тренера сборной Эльбруса Рзаева примут участие Субхан Мамедов (50 кг), Амин Мамедзаде (55 кг), Таги Насибов (60 кг), Али Абдуллаев (65 кг), Ниджат Алирзаев (70 кг), Фархад Шейдаев (75 кг) и Сабухи Ализаде (+90 кг).

    В женской сборной, которой руководит Илькин Агаев, выступят Лала Мадатова (48 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг), Айнур Микаилова (57 кг) и Фатима Мехтиева (65 кг).

    В судейскую бригаду турнира включён международный арбитр Галиб Абиев.

    Сборная, вылетевшая сегодня в Венгрию, вернется в Баку 30 ноября.

    Avropa çempionatında Azərbaycanı 11 boksçu təmsil edəcək

