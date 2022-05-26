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Азербайджан и Турция подпишут документ о сотрудничестве в области спорта

Азербайджан и Турция подпишут документ о сотрудничестве в области спорта В Баку состоялось первое заседание рабочей группы по сотрудничеству в области молодежи и спорта между Азербайджаном и Турцией.
Индивидуальные
26 мая 2022 г. 12:51
Азербайджан и Турция подпишут документ о сотрудничестве в области спорта

В Баку состоялось первое заседание рабочей группы по сотрудничеству в области молодежи и спорта между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Азербайджана, на совещании был обсужден ряд вопросов, в числе которых организация совместных учебно-тренировочных сборов, развитие национальных видов спорта, подготовка тренеров и судей, возможности сотрудничества в сферах волонтерства, спортивной медицины, спортивного образования и спортивного туризма, сотрудничество в рамках международных организаций, программы обмена специалистами по работе с молодежью, сотрудничество и обмен между "Домами молодежи", проведение совместных молодежных фестивалей, конкурсов, организация лагерей, поощрение сотрудничества между молодежными и студенческими организациями и др.

После обсуждений планируется подготовка и подписание совместного плана действий.

Сопредседателем рабочей группы от Азербайджана является заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, от Турции - заместитель министра молодежи и спорта Халис Юнус Эрсез.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyə ilə gənclər və idman sahəsində əməkdaşlıq edəcək

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