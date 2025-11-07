Азербайджан и Саудовская Аравия подписали Исполнительную программу в сфере молодежи
Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Министерство спорта Саудовской Аравии подписали Исполнительную программу по сотрудничеству в сфере молодежи на 2026-2027 годы.
Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта.
Документ подписан в ходе встречи министра Фарида Гаибова в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с министром спорта этой страны принцем Абдул-Азизом бин Турки Аль Фейсалом Аль Саудом.
В рамках программы планируется расширение молодежной политики, программ обмена, волонтерская деятельность и взаимный обмен опытом между двумя странами.
Стороны обсудили также важные аспекты сотрудничества между двумя странами в сфере молодежи и спорта.
