    Азербайджан и Саудовская Аравия подписали Исполнительную программу в сфере молодежи

    • 07 ноября, 2025
    • 10:44
    Азербайджан и Саудовская Аравия подписали Исполнительную программу в сфере молодежи

    Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Министерство спорта Саудовской Аравии подписали Исполнительную программу по сотрудничеству в сфере молодежи на 2026-2027 годы.

    Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

    Документ подписан в ходе встречи министра Фарида Гаибова в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с министром спорта этой страны принцем Абдул-Азизом бин Турки Аль Фейсалом Аль Саудом.

    В рамках программы планируется расширение молодежной политики, программ обмена, волонтерская деятельность и взаимный обмен опытом между двумя странами.

    Стороны обсудили также важные аспекты сотрудничества между двумя странами в сфере молодежи и спорта.

    Фарид Гаибов Азербайджан Саудовкая Аравия Исполнительная программа
    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında gənclər sahəsi ilə bağlı İcra Proqramı imzalanıb
    Azerbaijan, Saudi Arabia sign implementation program for youth

    Фото

