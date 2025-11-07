Азербайджан и Саудовская Аравия подписали Исполнительную программу в сфере молодежи

Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Министерство спорта Саудовской Аравии подписали Исполнительную программу по сотрудничеству в сфере молодежи на 2026-2027 годы.

Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

Документ подписан в ходе встречи министра Фарида Гаибова в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с министром спорта этой страны принцем Абдул-Азизом бин Турки Аль Фейсалом Аль Саудом.

В рамках программы планируется расширение молодежной политики, программ обмена, волонтерская деятельность и взаимный обмен опытом между двумя странами.

Стороны обсудили также важные аспекты сотрудничества между двумя странами в сфере молодежи и спорта.