​Азад Рагимов: В следующем сезоне Гран-при Европы в Баку принесет прибыль

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов рассказал о финансовых планах по проведению в Баку Гран-при Европы. Как сообщает Report со ссылкой на sovsport.ru, по словам министра, этот проект находится под особым контролем правительства страны и пока не имеет больших частных инвестиций.

Возглавляющий Оргкомитет гонки "Формулы 1" в Баку А.Рагимов выразил надежду, что в будущем вложенные средства вернутся за счет туризма: "Формула 1", именно городская трасса, позволяет привлечь внимание к Баку как к одному из новых пунктов назначения для туристов. Мы надеемся, что достигнем цели, и средства, которые были вложены в организацию "Формулы 1" в Баку в будущем вернутся за счет туризма. Расчет прост. Первая составляющая – 18,5 тыс. посадочных мест. Накануне гонки мы будем знать, сколько билетов и по какой цене продано, и поймем выручку. Второе – заработок от туризма. Здесь мы тоже можем посчитать. Это порядка 12-14 тыс. койкомест в гостиницах Баку, плюс я знаю, что снимают виллы и апартаменты. Наверное, мы можем говорить о 15-16 тыс. туристов, которые приедут в Баку. Считаем среднюю стоимость билетов, гостиниц, питания, транспорт – соответственно, толчок экономике, налоги. В итоге, в этом году, конечно же, мы не сможем даже близко вернуть потраченные деньги. Но в следующем, учитывая, что закуплено абсолютно все, что нам не нужно будет укладывать столько асфальта, нужно будет только все собрать – а это проще, чем сделать в первый раз, надо только правильно пронумеровать балки, – я надеюсь, что мы выйдем на прибыль".

Отметим, что Гран-при Европы разыгрывается с 1983 года. Гонка проводилась на пяти различных трассах в Испании, Германии и Великобритании. С 2016 года Гран-при Европы вернулось в календарь "Формулы 1" после трехлетнего перерыва и будет проводиться на городской трассе в Баку 17–19 июня.