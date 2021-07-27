О нас
Report Georgia
Аудио новости

Австралийская пловчиха установила новый олимпийский рекорд

Австралийская пловчиха установила новый олимпийский рекорд Представительница Австралии Кейли Маккиоун стала победительницей Олимпиады в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый рекорд Игр.
Индивидуальные
27 июля 2021 г. 08:22
Австралийская пловчиха установила новый олимпийский рекорд
Кейли Маккиоун

Представительница Австралии Кейли Маккиоун стала победительницей Олимпиады в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый рекорд Игр.

Как передает Report, победительница показала результат 57,47 секунды. Второе место заняла канадка Кайли Масс (57,72), третьей стала американка Реган Смит (58,05).

Маккиоун 20 лет, на ее счету три серебряные медали чемпионатов мира (2017, 2019), а также золото летних юношеских Олимпийских игр (2018).

В общем медальном зачете Олимпиады лидирует сборная США, в активе которой восемь золотых, три серебряные и восемь бронзовых наград. Далее идут команды Японии (8-2-3) и Китая (7-5-7).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avstraliyalı idmançı olimpiya rekordunu qırdı

Самое важное

Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30
Давтян и Суджян рассказали, как их принудили к шпионажу - ОБНОВЛЕНО
Давтян и Суджян рассказали, как их принудили к шпионажу - ОБНОВЛЕНО
26 июля 2021 г. 14:40
Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подпишут Бакинскую декларацию
Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подпишут "Бакинскую декларацию"
26 июля 2021 г. 12:39
Капитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
ФотоКапитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
26 июля 2021 г. 12:00
МО: Армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе
МО: Армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе
26 июля 2021 г. 06:01
Ильхам Алиев принял делегацию под руководством главы МИД Сербии
Ильхам Алиев принял делегацию под руководством главы МИД Сербии
25 июля 2021 г. 22:34
Причинивший значительный ущерб гражданам лицо экстрадирован из России
Причинивший значительный ущерб гражданам лицо экстрадирован из России
25 июля 2021 г. 19:57
Зарубежные журналисты посетили Агдам
ФотоЗарубежные журналисты посетили Агдам
24 июля 2021 г. 16:20
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi