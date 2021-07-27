Австралийская пловчиха установила новый олимпийский рекорд

Представительница Австралии Кейли Маккиоун стала победительницей Олимпиады в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый рекорд Игр.

Представительница Австралии Кейли Маккиоун стала победительницей Олимпиады в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый рекорд Игр.

Как передает Report, победительница показала результат 57,47 секунды. Второе место заняла канадка Кайли Масс (57,72), третьей стала американка Реган Смит (58,05).

Маккиоун 20 лет, на ее счету три серебряные медали чемпионатов мира (2017, 2019), а также золото летних юношеских Олимпийских игр (2018).

В общем медальном зачете Олимпиады лидирует сборная США, в активе которой восемь золотых, три серебряные и восемь бронзовых наград. Далее идут команды Японии (8-2-3) и Китая (7-5-7).