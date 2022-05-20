ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) после отказа организаторов Уимблдона допускать российских и белорусских игроков не будет присуждать участникам рейтинговые очки за выступление в турнире.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) после отказа организаторов Уимблдона допускать российских и белорусских игроков не будет присуждать участникам рейтинговые очки за выступление в турнире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщается на сайте организации.

Напомним, что в апреле организаторы третьего в сезоне турнира Большого шлема из-за ситуации в Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов. Также игрокам из России и Беларуси запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA). АТР раскритиковала решение организаторов Уимблдона и LTA. Критику ATP поддержали ведущие теннисисты, включая первую ракетку мира серба Новака Джоковича и экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея.