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ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян

ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) после отказа организаторов Уимблдона допускать российских и белорусских игроков не будет присуждать участникам рейтинговые очки за выступление в турнире.
Индивидуальные
20 мая 2022 г. 22:39
ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) после отказа организаторов Уимблдона допускать российских и белорусских игроков не будет присуждать участникам рейтинговые очки за выступление в турнире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте организации.

Напомним, что в апреле организаторы третьего в сезоне турнира Большого шлема из-за ситуации в Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов. Также игрокам из России и Беларуси запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA). АТР раскритиковала решение организаторов Уимблдона и LTA. Критику ATP поддержали ведущие теннисисты, включая первую ракетку мира серба Новака Джоковича и экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея.

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