    Анар Гулиев: Чемпионат Азербайджана по стрельбе из лука организован на высоком уровне

    • 30 августа, 2025
    • 17:03
    Анар Гулиев: Чемпионат Азербайджана по стрельбе из лука организован на высоком уровне

    Первенство и чемпионат Азербайджана по стрельбе из лука прошли на высоком уровне.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Федерации стрельбы из лука Анар Гулиев, подводя итоги соревнований.

    По его словам, турнир стал настоящим праздником для любителей этого вида спорта.

    "В Азербайджане уделяется особое внимание развитию спорта. Мы стараемся организовывать соревнования по стрельбе из лука на более высоком уровне, и впечатления от нынешнего турнира самые положительные. Гендерный баланс в целом обеспечен, хотя девушек-участниц заметно больше, особенно среди спортсменов до 15 лет", - отметил Гулиев.

    Он сообщил, что в будущем такие турниры планируется проводить и в регионах страны.

    "До сих пор соревнования проводились только в Баку - зимой в закрытых, летом на открытых площадках. Мы намерены расширить географию и проводить чемпионаты в разных районах страны. Возможно, будут учреждены новые турниры и кубковые соревнования", - добавил Гулиев.

    Президент Федерации также поделился ожиданиями от III Игр СНГ, которые пройдут осенью в Азербайджане: "Для нашей страны это важное спортивное событие. Соревнования по стрельбе из лука пройдут в городе Ханкенди. Для каждого спортсмена это большая честь и ответственность. Мы уверены, что наши спортсмены покажут хорошие результаты".

