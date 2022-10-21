Американский шахматист потребовал от Карлсена в суде $100 млн

Американский шахматист Ханс Ниманн подал в суд на чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, обвинившего его в жульничестве.

Американский шахматист Ханс Ниманн подал в суд на чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, обвинившего его в жульничестве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте окружного суда штата Миссури.

"Ниманн требует возмещения убытков в размере, который будет определен в суде, но не менее $100 млн", - говорится в заявлении.

В качестве ответчиков также выступят сайт для игры в шахматы Chess.com, компания Карлсена Play Magnus Group, а также американские шахматисты Хикару Накамура и Дэнни Ренш.

Напомним, что в сентябре Карлсен не стал доигрывать этап Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре турнира. 19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий. Решение сняться с турнира норвежец сопроводил публикацией интервью футбольного тренера Жозе Моуринью, в котором тот отказывается озвучивать свои мысли, поскольку это грозит ему "большими неприятностями". Эксперты в шахматном мире предположили, что таким образом Карлсен намекнул на нечестную игру Ниманна, который в детстве использовал подсказки компьютера во время игры на шахматном портале. Позже Карлсен открыто обвинил американского шахматиста в жульничестве.