Александр Тараканов: Наша команда добилась исторического успеха, завоевав три золотые медали на чемпионате мира

17:10

Интервью с главным тренером сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александром Таракановым информационному агентству Report.

- От нашей команды на Олимпиаде в Париже ожидали высоких результатов. Но завоевана только 1 бронзовая медаль. Менее чем через три месяца, вы добились исторического успеха, завоевав три золотые медали на чемпионате мира. Как вы можете объяснить такую разницу в результатах?

- Да, мы все надеялись на высокий результат в Париже-2024. Подготовка к соревнованиям прошла на высоком уровне. Федерацией были созданы все условия. Мы провели качественные учебно-тренировочные сборы, как в стране, так и за ее пределами. Результаты, которых мы достигли на протяжении всего цикла, вселяли уверенность в успех. Однако, определенные ошибки и нюансы не позволили выступить лучше. Кроме того, команда переживает переходный период. После Олимпиады мы немного отдохнули и возобновили тренировки. Проведя сборы в Губе и в Баку, мы довели подготовку команды до оптимального состояния. Результат оказался таким, как мы хотели.

- Можно ли дать высокую оценку этому успеху на чемпионате мира среди неолимпийских весовых категорий?

- На словах все может выглядеть легко. На самом деле в этом турнире была довольно сильная конкуренция. Потому что многие олимпийские чемпионы, призеры и чемпионы мира и Европы, не участвовавшие в последней Олимпиаде, сменили весовые категории и приняли участие в этом чемпионате мира. Среди них были двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и Европы Абдулрашид Садулаев, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Джордан Бэрроуз, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Дэвид Тейлор, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Заур Угуев.

В целом во всех трех видах были достаточно сильные борцы. Однако наши спортсмены смогли проявить характер в условиях высокой конкуренции. Эльдениз Азизли (55 кг) стал первым четырехкратным чемпионом мира в истории азербайджанской борьбы. Этот успех - результат многолетнего упорного труда. Наш 32-летний борец является источником вдохновения для наших юных спортсменов. Нихат Мамедли провел лучший год в своей карьере. Он завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 60 кг и на чемпионате мира в весовой категории до 63 кг. Ему всего 22 года. Если он продолжит в том же духе, то сможет добиться больших успехов.

Ульви Ганизаде (72 кг) успешно завершил незавершенное дело два года назад, сменив серебро на золото. Лишь Гурбан Гурбанов (82 кг) остановился в шаге от медали. Он впервые выступал на чемпионате мира среди взрослых. Мир борьбы знает, насколько он перспективен. Верю, что Гурбан сможет и в дальнейшем радовать нас своими победами. В любом случае, на фоне возросшей за последние годы конкуренции в мировой борьбе, то, что одна из наших команд завоевала 3 золотые медали на чемпионате мира, является историческим успехом. За один день государственный гимн Азербайджана звучал три раза. Нам удалось всех удивить. Мы второй раз подряд стали чемпионами мира в командном зачете.

Также отмечу, что в следующем олимпийском цикле мы планируем выступления Нихата Мамедли, Ульви Ганизаде и Гурбана Гурбанова в олимпийских весах. Мы считаем, что для того, чтобы взрослеть и готовиться к олимпийским категориям, в неолимпийских весовых категориях более должны выступать более молодые борцы.

- Дан старт новому олимпийскому циклу. Как вы оцениваете потенциал подростков и молодежи, составляющих основу состава команды?

- В настоящее время у нас продолжается процесс смены поколений. Во многих странах этот процесс является болезненным. Чемпионов не заменяют спортсмены их уровня. Но у нас нет проблем в этом плане. Наши успехи на чемпионатах Европы и мира в возрастных группах U-15, U-17, U-20 и U-23 показывают, что национальная сборная обладает сильной и обширной базой. К тому же, перед этими соревнованиями там же (в Албании) проходил чемпионат мира для борцов в возрастной группе U-23. Азербайджан завоевал 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Это довольно хороший результат. Особенно отмечу успех Жали Алиевой, которая стала первой нашей представительницей, победившей в женской борьбе на этом уровне. Это показывает, что этот вид борьбы в стране имеет достаточно перспектив.

- Мы неоднократно видели, что спортсмены, добившиеся успехов в младших возрастных группах, не могут добиться таких же результатов среди взрослых. С чем это связано?

- Признаю, что и в борьбе мы иногда сталкиваемся с такими поражениями по определенным причинам. При смене категории раскрывается характер спортсмена. Более решительно настроенные борцы успешно совершают этот переход. Очень важно работать над собой, преодолевать трудности, особенно на этапе смены веса. В этом смысле большая нагрузка ложится как на тренеров сборной команды, так и на личных тренеров. Очень важно правильно регулировать и контролировать процесс развития борцов. В целом у нас хорошая интеграция подростков и молодежи в основную команду.

- В заключение хотелось бы узнать о предстоящих планах.

- В конце года состоится чемпионат Азербайджана, носящий характер отборочного турнира в национальную сборную. Ожидается, что в этом соревновании примут участие все ведущие борцы. По итогам чемпионата мы сформируем команду и начнем подготовку к соревнованиям, которые пройдут в 2025 году.