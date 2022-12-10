Афиша турнира "Мемориал Вугара Гашимова-2022" продемонстрирована на Таймс-сквер

Афиша VIII международного шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова-2022" продемонстрирована на знаменитом Таймс-сквере в Нью-Йорке.

Афиша VIII международного шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова-2022" продемонстрирована на знаменитом Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Как сообщили Report организаторы турнира, в соревновании примут участие 10 шахматистов из 7 стран – Азербайджана, США, Китая, Индии, Узбекистана, Румынии и Испании.

В рамках турнира будут организованы соревнования по рапиду и блицу. Они пройдут 17-24 декабря в отеле Fairmont Baku при организационной поддержке Шахматного фонда Вугара Гашимова, Министерства молодежи и спорта и Федерации шахмат Азербайджана при спонсорстве SOCAR.