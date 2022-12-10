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Афиша турнира "Мемориал Вугара Гашимова-2022" продемонстрирована на Таймс-сквер

Афиша турнира "Мемориал Вугара Гашимова-2022" продемонстрирована на Таймс-сквер Афиша VIII международного шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова-2022" продемонстрирована на знаменитом Таймс-сквере в Нью-Йорке.
Индивидуальные
10 декабря 2022 г. 17:50
Афиша турнира Мемориал Вугара Гашимова-2022 продемонстрирована на Таймс-сквер

Афиша VIII международного шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова-2022" продемонстрирована на знаменитом Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Как сообщили Report организаторы турнира, в соревновании примут участие 10 шахматистов из 7 стран – Азербайджана, США, Китая, Индии, Узбекистана, Румынии и Испании.

В рамках турнира будут организованы соревнования по рапиду и блицу. Они пройдут 17-24 декабря в отеле Fairmont Baku при организационной поддержке Шахматного фонда Вугара Гашимова, Министерства молодежи и спорта и Федерации шахмат Азербайджана при спонсорстве SOCAR.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Vüqar Həşimov Memorialı-2022"nin afişası "Times" meydanında nümayiş olunub

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