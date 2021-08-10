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Зонд BepiColombo сделал снимки Венеры

Зонд BepiColombo сделал снимки Венеры Автоматический космический аппарат BepiColombo совершил во вторник, в 13:48 по центральноевропейскому времени (16:48 бакинское время) пролет рядом с Венерой, сделав ее снимки своими двумя фотокамерами.
ИКТ
10 августа 2021 г. 22:26
Зонд BepiColombo сделал снимки Венеры

Автоматический космический аппарат BepiColombo совершил во вторник, в 13:48 по центральноевропейскому времени (16:48 бакинское время) пролет рядом с Венерой, сделав ее снимки своими двумя фотокамерами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Европейской космическое агентство (ESA).

Как сообщило ESA, "проносясь мимо Венеры, BepiColombo почувствовал жар этой планеты. Отражающийся от ее поверхности свет нагрел его корпус до плюс 50 градусов Цельсия".

Отметим, что главной целью миссии BepiColombo является исследование Меркурия, и пролет у Венеры ему необходим, чтобы получить ускорение для выхода на орбиту первой планеты Солнечной системы.

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