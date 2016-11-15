Жертвами кибераферистов стали 41% детей во всем мире

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Дети часто подвергаются опасностям в интернете из-за недостатка мер, предпринимаемых родителями для их своевременной защиты.

Как сообщает Report, по итогам опроса интернет-пользователей компанией "Лаборатория Касперского", только 26% выбирают защитное ПО с функциями родительского контроля для того чтобы регулировать активность своих детей в сети. При этом среди того большинства, которое предпочитает обходиться без специализированных решений, каждый пятый считает, что детям полезно пользоваться интернетом самостоятельно, без контроля взрослых. И это вызывает у экспертов особую обеспокоенность.

За 12 месяцев, в течение которых "Лаборатория Касперского" проводила свое исследование, с различными киберугрозами столкнулось 41% детей. Без соответствующей заботы со стороны взрослых юные пользователи становились жертвами кибербуллинга, общались с опасными незнакомцами и сталкивались с нежелательным контентом.

Вместе с тем опрос показал, что родители все же знают об опасностях, которые могут подстерегать их детей в интернете. Так, 37% беспокоятся, что ребенок может увидеть что-то не соответствующее его возрасту и уровню психологического развития. 36% респондентов переживает, что в сети дети могут выйти на контакт с опасными людьми. А 34% родителей волнуются из-за возможной интернет-травли и ее последствий для ребенка.

Осознавая все эти опасности, родители все-таки предпринимают ряд мер для того чтобы защитить своих детей от онлайн-угроз. Чаще всего эти меры сводятся к тому, чтобы побеседовать с ребенком об опасностях сети (38%). Любопытно, что каждый пятый респондент считает, что решить проблему поможет дружба с детьми в социальных сетях.

"Родители должны осознавать, что онлайн-угрозы представляют для сегодняшних детей не меньшую опасность, чем угрозы физического мира. Ведь ни один родитель не допустит того, чтобы его ребенок переходил дорогу или общался с незнакомыми людьми без присмотра. Так почему же в сети дела обстоят по-другому, и четверть родителей оставляют своих детей один на один с браузером и всем неисчислимым контентом интернета? Детям непременно нужно рассказывать об опасностях сети, учить их быть бдительными и осторожными. Это крайне полезно, но, к сожалению, не может гарантировать того, что ребенок не встретится с какой-либо угрозой. Поэтому вместе с образовательными мерами родителям стоит использовать специализированные защитные решения, которые отсекут интернет-опасности на технологическом уровне", – отметил Андрей Мохоля, руководитель потребительского бизнеса "Лаборатория Касперского".

Следует отметить, что в опросе "Лаборатория Касперского" приняли участие 12 546 интернет-пользователей в 21 стране мира.