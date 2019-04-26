Потери мировой экономики от кибератак в 2019 году достигнут $2,5 трлн

Российский Сбербанк прогнозирует увеличение ущерба для мировой экономики от киберпреступности в текущем году более чем в 1,6 раза, до $2,5 трлн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"Если в прошлом году убытки компаний (от киберпреступности) достигли $1,5 трлн, то в 2019 году, по прогнозу Сбербанка, они достигнут $2,5 трлн", - говорится в сообщении банка.

При этом специалисты Сбербанка прогнозируют экспоненциальный рост ущерба от кибератак в среднесрочной перспективе. Так, по одной из оценок ущерб от злоумышленников и затраты на обеспечение кибербезопасности в интернете могут достигнуть $120 трлн к 2030 году.

В сообщении отмечается, что одной из причин ускоренного роста киберпреступности являются технологические тренды. По мнению специалистов банка, к 2022 году к интернету будет подключен 1 трлн устройств, к 2023 году у 80% людей появится аватар в цифровом мире, а к 2024 году более 50% трафика частных квартир будут потреблять умные устройства и бытовая техника.

Ранее в рамках Всемирного экономического форума в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что при сохранении текущего тренда к 2022 г. ущерб от кибератак для мировой экономики может вырасти до $8-10 трлн в год