Замминистра: Разногласия с ASAN Xidmət устранены

"Между старым руководством Министерства цифрового развития и транспорта и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN Xidmət) были разногласия по некоторым вопросам, но мы определили границы“

Между прежним руководством Министерства цифрового развития и транспорта и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN Xidmət) были разногласия по некоторым вопросам, но они уже устранены.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра Ровшан Рустамов на семинаре на тему "Цифровое развитие в Азербайджане и приоритеты в сфере транспорта" в Баку.

“Между двумя структурами прошли переговоры, определено разграничение полномочий, обозначены “красные линии”. Один из этих вопросов связан с проектом Open data. Реализацией данного проекта будет заниматься наше министерство. В настоящее время подведомственное министерству ООО “Azintelecom” разрабатывает соответствующую стратегию. Отсутствие Open data создает нам проблемы в переговорах с компаниями, которые наносят на карты армянские названия. Еще одним примером нормализации отношений между двумя структурами является разработка законопроекта “О персональных данных”, - отметил он.