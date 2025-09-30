Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    За 8 месяцев "Азеркосмос" экспортировал услуги на $12 млн

    ИКТ
    • 30 сентября, 2025
    • 10:29
    За 8 месяцев Азеркосмос экспортировал услуги на $12 млн

    За январь-август этого года Космическое агентство ("Азеркосмос") экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на $11,6 млн.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

    За 8 месяцев спутниковые телекоммуникационные услуги импортировали около 100 компаний из 41 страны. Основными направлениями экспорта стали Великобритания ($3,1 млн), Люксембург ($2,3 млн), Нигерия ($569,5 тыс. ), Турция ($537,9 тыс.) и Швеция ($530,4 тыс.).

    За отчетный период доля экспортных доходов "Азеркосмоса" в его общих доходах составила 66%.

    Только в августе "Азеркосмос" экспортировал спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму $1,5 млн в 35 стран.

    Азеркосмос спутниковые услуги
    "Azərkosmos" 8 ayda 12 milyon dollarlıq xidmət ixrac edib
    Azercosmos exported nearly $12 million in services over eight months

    Последние новости

    10:36

    Выручка Азербайджана за 8 месяцев от экспорта хлопка составила $125 млн

    АПК
    10:35

    Задержаны граждане Афганистана, нарушившие госграницу Азербайджана

    Происшествия
    10:32

    В Индонезии из-за обрушения здания школы-интерната погибли три человека - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:30
    Фото

    Азербайджанский пловец завоевал золотую медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    10:29

    За 8 месяцев "Азеркосмос" экспортировал услуги на $12 млн

    ИКТ
    10:29
    Фото

    В Баку проходит II Азербайджано-Узбекский медиа форум

    Медиа
    10:28

    Азербайджан за 8 месяцев экспортировал томатов на $157 млн

    АПК
    10:27

    Шахбазов: Баку стал авторитетной платформой для ускорения климатической повестки

    Энергетика
    10:21

    МИД Узбекистана: Ташкент и Баку планируют на 2026 год насыщенную повестку - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    Лента новостей