За 8 месяцев "Азеркосмос" экспортировал услуги на $12 млн
ИКТ
- 30 сентября, 2025
- 10:29
За январь-август этого года Космическое агентство ("Азеркосмос") экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на $11,6 млн.
Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.
За 8 месяцев спутниковые телекоммуникационные услуги импортировали около 100 компаний из 41 страны. Основными направлениями экспорта стали Великобритания ($3,1 млн), Люксембург ($2,3 млн), Нигерия ($569,5 тыс. ), Турция ($537,9 тыс.) и Швеция ($530,4 тыс.).
За отчетный период доля экспортных доходов "Азеркосмоса" в его общих доходах составила 66%.
Только в августе "Азеркосмос" экспортировал спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму $1,5 млн в 35 стран.
