YouTube запретил контент, оспаривающий итоги выборов

Видеохостинг YouTube запретил публиковать контент, ставящий под сомнение итоги выборов. Ограничения распространяются на результаты всех прошедших президентских выборов в США, а также парламентских выборов 2021 года в ФРГ.

Видеохостинг YouTube запретил публиковать контент, ставящий под сомнение итоги выборов. Ограничения распространяются на результаты всех прошедших президентских выборов в США, а также парламентских выборов 2021 года в ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, выделено несколько типов сведений о выборах в США, подпадающих под ограничения. Запрещено публиковать контент о том, что на выборах 2020 года победивший кандидат в президенты лидировал в колеблющихся штатах из-за неполадок в работе машин для подсчета голосов. Под запрет попала и информация о выборах в 2016 году, что при подсчете учитывались голоса умерших людей.

Также нельзя публиковать информацию о фальшивых бюллетенях, из-за которых тот или иного кандидат победил в определенном штате.

YouTube также ограничил публикацию заявлений о том, что на их исход выборов в Германии повлияли фальсификация и сбои в работе систем. Нельзя заливать видео с утверждениями, что формирование нового правительства и назначение нового канцлера ФРГ являются неправомерными.

Хостинг будет удалять такой контент и сообщит об этом его автору. Во второй раз он получит еще одно предупреждение. После трех предупреждений канал будет заблокирован.