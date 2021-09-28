О нас
Report Georgia
Аудио новости

YouTube запретил контент, оспаривающий итоги выборов

YouTube запретил контент, оспаривающий итоги выборов Видеохостинг YouTube запретил публиковать контент, ставящий под сомнение итоги выборов. Ограничения распространяются на результаты всех прошедших президентских выборов в США, а также парламентских выборов 2021 года в ФРГ.
ИКТ
28 сентября 2021 г. 01:51
YouTube запретил контент, оспаривающий итоги выборов

Видеохостинг YouTube запретил публиковать контент, ставящий под сомнение итоги выборов. Ограничения распространяются на результаты всех прошедших президентских выборов в США, а также парламентских выборов 2021 года в ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, выделено несколько типов сведений о выборах в США, подпадающих под ограничения. Запрещено публиковать контент о том, что на выборах 2020 года победивший кандидат в президенты лидировал в колеблющихся штатах из-за неполадок в работе машин для подсчета голосов. Под запрет попала и информация о выборах в 2016 году, что при подсчете учитывались голоса умерших людей.

Также нельзя публиковать информацию о фальшивых бюллетенях, из-за которых тот или иного кандидат победил в определенном штате.

YouTube также ограничил публикацию заявлений о том, что на их исход выборов в Германии повлияли фальсификация и сбои в работе систем. Нельзя заливать видео с утверждениями, что формирование нового правительства и назначение нового канцлера ФРГ являются неправомерными.

Хостинг будет удалять такой контент и сообщит об этом его автору. Во второй раз он получит еще одно предупреждение. После трех предупреждений канал будет заблокирован.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября
Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября
27 сентября 2021 г. 13:45
В Баку заложен фундамент мемориального комплекса и Музея победы
В Баку заложен фундамент мемориального комплекса и Музея победы
27 сентября 2021 г. 13:39
Азербайджанский лидер: Наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом
Азербайджанский лидер: Наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом
27 сентября 2021 г. 10:44
Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
27 сентября 2021 г. 10:26
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
27 сентября 2021 г. 10:25
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 07:55
Прошел год с начала Отечественной войны
Прошел год с начала Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 00:01
Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе
Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе
26 сентября 2021 г. 13:40
Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу
Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу
26 сентября 2021 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi