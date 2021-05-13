YouTube представил фонд на 100 млн долларов на своем аналоге TikTok

YouTube будет награждать авторов самых популярных видео каждый месяц в течение 2021 и 2022 годов

Видеосервис YouTube анонсировал создание фонда объемом 100 млн долларов США для выплат авторам контента сервиса Shorts.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", YouTube будет награждать авторов самых популярных видео каждый месяц в течение 2021 и 2022 годов.

Для участия не нужно быть членом партнерской программы YouTube, однако сервис также не будет и помогать при производстве контента. Деньги будут получать только производители оригинальных роликов, однако неясно, означает ли это, что видео нельзя загружать на другие платформы.

Shorts представляет собой сервис коротких видео наподобие TikTok. Он работает в тестовом режиме с марта 2021 года, а до этого с сентября 2020-го был доступен в Индии.

Как сообщает YouTube, ролики Shorts ежедневно просматривают свыше 3,5 млрд раз. В марте 2021 года TikTok объявил о создании фонда на 2 млрд долларов США для поддержки блогеров в течение следующих трех лет. Для заявки на получение денег из фонда необходимо быть старше 18 лет, постоянно публиковать оригинальные видеоролики и создавать контент, соответствующий принципам платформы.