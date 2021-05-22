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YouTube начнет вставлять рекламу во все видео

YouTube начнет вставлять рекламу во все видео Руководство YouTube объявило, что с 1 июня реклама появится во всех роликах, опубликованных на платформе.
ИКТ
22 мая 2021 г. 03:49
YouTube начнет вставлять рекламу во все видео

Руководство YouTube объявило, что с 1 июня реклама появится во всех роликах, опубликованных на платформе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, сервис хочет монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе, сообщается в блоге компании.

"Вы предоставляете YouTube право монетизировать свой контент в сервисе. Настоящее соглашение не даёт вам права на какие-либо выплаты. Начиная с 1 июня 2021 г. любые платежи, которые вы можете получить от YouTube в соответствии с любым другим соглашением между вами и YouTube... будут рассматриваться как роялти", — сообщается в блоге.

Сообщение адресовано и тем, чьи видео не подключены к партнёрской программе YouTube. Для взимания налогов необходимо будет предоставить данные об идентификационном номере налогоплательщика, наименовании юрлица и названии канала. При отсутствии таких сведений хостинг может удерживать до 24% доходов.

Обновленные условия использования видеохостинга для других стран вступят в силу с первого дня лета, в то время как в США они начали действовать с ноября 2020 года.

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