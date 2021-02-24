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WhatsApp запретит отправлять сообщения при отказе от новых правил

WhatsApp запретит отправлять сообщения при отказе от новых правил Согласиться с новыми правилами необходимо в срок до 15 мая
ИКТ
24 февраля 2021 г. 12:50
WhatsApp запретит отправлять сообщения при отказе от новых правил

Пользователям WhatsApp запретят при отказе от новых правил мессенджера отправлять сообщения: такие аккаунты могут навсегда заблокировать.

Как передает Report со ссылкой на Prime, такая блокировка грозит тем, кто не прочитает информацию о запланированном обновлении правил конфиденциальности мессенджера американской корпорации Facebook.

Напомним, что ранее всем пользователям приложения было необходимо принять (согласиться) с новыми условиями конфиденциальности. Если пользователь с ними согласится, то все данные о его номере телефона попадут в корпорацию Facebook.

При этом отмечается, что разработчики WhatsApp намерены постепенно уговаривать своих пользователей, чтобы те согласились принять новые условия приложения.

Согласиться с новыми правилами необходимо в срок до 15 мая 2021 года. Если пользователь во время этого периода будет игнорировать баннер с новыми условиями, ему запретят читать и отправлять сообщения в приложении.

Звонки и уведомления будут поступать.

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