WhatsApp ограничил пересылку «вирусных» сообщений

Мессенджер WhatsApp объявил через свой блог, что теперь пересылать популярные сообщения можно будет только одному человеку за раз.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", популярными («вирусными») считаются сообщения, отправленные через цепочку пяти и более людей. Лимит создан в целях борьбы с дезинформацией в связи с распространением пандемии коронавируса.

На протяжении почти всего существования WhatsApp можно было переслать одно сообщений сразу 256 людям из своего списка контактов. В 2018 году мессенджер начал экспериментировать с ограничением по количеству пересылаемых нескольким людям сообщений из-за скандала в Индии, когда приложение обвинили в подстрекательстве к насилию из-за пересылаемых недостоверных сообщений. В 2019 году мессенджер представил функцию маркировки сообщений, пересылаемых сразу нескольким пользователям, а также разрешил пересылать одно и то же сообщение только пять раз.