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WhatsApp назвал дату отключения не принявших новые правила пользователей

WhatsApp назвал дату отключения не принявших новые правила пользователей WhatsApp, принадлежащий Facebook, постепенно ограничит некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не примут обновленное пользовательское соглашение после 15 мая
ИКТ
12 мая 2021 г. 01:06
WhatsApp назвал дату отключения не принявших новые правила пользователей

WhatsApp, принадлежащий Facebook, постепенно ограничит некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не примут обновленное пользовательское соглашение после 15 мая.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом говорится на сайте мессенджера.

Через несколько недель напоминание об обновлении станет неотклоняемым, и "начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление", сообщается на сайте. Сроки при этом будут варьироваться у разных пользователей.

С этого момента, пишет сайт, у пользователей не будет доступа к списку чатов, но при этом останется возможность отвечать на звонки, а если включены уведомления - то и на сообщения, и также можно будет перезванивать при пропущенном звонке.

Затем, через несколько недель ограниченной функциональности, пользователи уже не смогут получать входящие звонки и уведомления, и "WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на ваш телефон". Историю чатов можно будет экспортировать, а также скачать отчет об аккаунте, при этом если обновление не принять, аккаунт удален не будет, также сообщила компания.

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