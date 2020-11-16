Второй корабль Crew Dragon с астронавтами стартовал к МКС

Новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon-1 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно стартовал на орбиту.

Новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon-1 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно стартовал на орбиту.

Как передает Report, прямую трансляцию запуска ведет NASA.

Запуск был осуществлен 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 04:27 бакинское время) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Через 12 минут корабль выйдет на орбиту. Примерно через девять минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 должна будет совершить вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая расположена в Атлантике в 536 км от космодрома.

В состав экипажа вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.