Впервые в стране Azercell презентует услугу Виртуальная АТС

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Azercell Telekom предоставил еще одну уникальную новую услугу Виртуальная АТС в пользование абонентов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

На церемонии презентации услуги, прошедшей 15 февраля в Bulvar отеле, приняло участие руководство компании и свыше 200 корпоративных клиентов компании Azercell. На церемонии была представлена Demo-версия продукции и предоставлена подробная информация касательно всех интересующих участников вопросов.

Сообщается, что благодаря решению Виртуальная АТС, которое впервые применяется в нашей стране, компании смогут пользоваться коммуникацией на новом уровне. Посредством данного решения компании смогут организовать АТС для смартфонов, создать центры обслуживания клиентов и обеспечить многоканальную "горячую линию" при проведении рекламных компаний. Кроме того, Виртуальная АТС предоставляет эксклюзивные возможности подключения услуги индивидуального телесекретаря, конференц-звонка, управления звонками и еще около 10 прочих функций для бизнеса. В настоящее время, когда основное внимание приковано к экономии расходов, посредством данного приложения компании смогут повысить производительность без затрат на дополнительное оборудование.

Виртуальная АТС создает возможность подключения действующих мобильных и стационарных телефонов к общей сети. Благодаря данной услуге пользователь получает единый многоканальный номер для принятия и распределения поступающих звонков. Новая услуга упрощает общение с существующими и потенциальными клиентами, а также повышает эффективность связи между офисами и подразделениями компании. Одним словом, Виртуальная АТС является незаменимой при расширении вашего бизнеса или при переходе в новый офис. Также, данная услуга является необходимой при затруднении подключения обычной телефонной станции или при необходимости дополнительных расходов. В качестве преимуществ услуги Виртуальной АТС можно отметить следующее: не требуется покупка мини-АТС и дополнительного оборудования, номер компании будет идентичным для всех офисов и филиалов.

ООО Azercell Telekom была основана в 1996 году. Владея 48%-ной долей на рынке мобильных коммуникаций Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории (без учета 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения страны. В настоящее время 4,5 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell.