Владелец Amazon лишился более 3 млрд. долларов за час

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Прибыль Amazon за третий квартал оказалась хуже ожиданий аналитиков. На фоне этого акции компании подешевели почти на 6%, а глава компании Джефф Безос потерял более 3 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, состояние основателя и главного исполнительного директора интернет-ретейлера Amazon Джеффа Безоса вечером 27 октября снизилось на 3,2 млрд., до 67,5 млрд. долларов.

Как отмечает Bloomberg, аналитики ожидали прибыль в размере 0,78 центов на акцию, однако реальная прибыль составила 0,52 цента. Бумаги Amazon во время дополнительных торгов на NASDAQ подешевели на 5,7%, до 772 долларов за акцию с 818,36 долларов.

Безос вошел в рейтинг богатейших американцев после IPO Amazon в 1997 году. Тогда его состояние Forbes оценил в 1,6 млрд. долларов. С тех пор, как отмечает издание, акции Amazon подорожали более чем на 54 000%.

В начале октября Forbes опубликовал рейтинг богатейших американцев, в котором создатель Amazon занял второе место.