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Visa купит финтех-платформу Currencycloud

Visa купит финтех-платформу Currencycloud В рамках сделки стоимость Currencycloud оценивается в 953 миллиона долларов США
ИКТ
22 июля 2021 г. 15:11
Visa купит финтех-платформу Currencycloud

Одна из крупнейших в мире глобальных платежных систем Visa договорилась о покупке британского провайдера технологий для трансграничных платежей Currencycloud.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Visa.

"Visa объявила сегодня о подписании окончательного соглашения о приобретении Currencycloud, глобальной платформы, которая позволяет банкам и финтех-компаниям предоставлять инновационные валютные решения для трансграничных платежей", — говорится в сообщении.

В рамках сделки стоимость Currencycloud оценивается в 700 миллионов фунтов стерлингов (953 миллиона долларов США). После сделки Currencycloud продолжит работать из своей штаб-квартиры в Лондоне и сохранит текущую команду менеджеров. Сделка требует одобрения регулирующих органов.

Облачная платформа Currencycloud предлагает широкий набор API-интерфейсов, позволяющих банкам и поставщикам финансовых услуг предлагать услуги по обмену валюты, в том числе уведомления в режиме реального времени о валютных транзакциях, мультивалютные кошельки и управление виртуальными счетами. Платформа Currencycloud работает примерно с 500 клиентами в сфере банковских услуг и технологий более чем в 180 странах.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.

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