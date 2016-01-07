​Видеосервис Netflix начал работать в Азербайджане

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Стриминговый видеосервис Netflix в среду, 6 января, начал предоставлять свои услуги в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, об этом сообщил гендиректор компании Рид Хастингс в ходе своего выступления на технологической выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе.

«Рад сообщить, что Netflix стал доступен жителям Азербайджана, Вьетнама, Индии, Нигерии, Польши, России, Саудовской Аравии, Сингапура, Южной Кореи, Турции, Индонезии», — отметил Хастингс.

Он добавил, что 6 января сервис был запущен в 130 странах. На сайте компании отмечается, что в Крыму, КНДР и Сирии сервис работать не будет из-за ограничений, наложенных правительством США на американские компании.

Вице-президент Netflix по коммуникациям в Европе Netflix Джорис Эверс уточнил, что пользователям доступен англоязычный интерфейс сайта. «Мы принимаем платежи банковскими картами», — уточнил он агентству Sputnik.

Netflix — американский стриминговый видеосервис, предоставляющий просмотр фильмов и сериалов по подписке. Компания, которая была основана в 1997 году, предоставляет свои услуги в США, Латинской Америке и Европе (Дания, Ирландия, Нидерланды, Германия, Швеция и т.д.). Компания также занимается производством эксклюзивного контента, среди которого — сериалы «Карточный домик» и «Оранжевый — хит сезона».