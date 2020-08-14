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В Южной Корее создали чехол, который сам относит смартфон на зарядку

В Южной Корее создали чехол, который сам относит смартфон на зарядку Южнокорейская SNU BioRobotics Lab чехол для смартфона, который самостоятельно перемещается к беспроводной зарядке
ИКТ
14 августа 2020 г. 14:11

Южнокорейская SNU BioRobotics Lab чехол для смартфона, который самостоятельно перемещается к беспроводной зарядке.

Как передает Report со ссылкой на портал kod.ru, статья об их разработке опубликована в научном журнале IEEE Robotics and Automation Letters.

Чехол оснащен двумя моторами и шестью ногами, которые с каждой стороны синхронно приводятся в действие одним мотором. Для поворота робот меняет скорость моторов на одной из сторон. Пока чехол работает под управлением оператора, но авторы собираются оснастить его автономной системой управления.

Несмотря на свою легкость, чехол обладает колоссальной грузоподъемностью. Он может поднять вес, превосходящий его собственный в 13 раз. Как заявили разработчики, робот-помощник в будущем сможет собирать данные или возвращать их владельцу при необходимости. Правда, не уточняется, какие именно данные.

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