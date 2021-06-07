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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция Пользователи WhatsApp на Android-устройствах получат возможность входить в аккаунт с помощью "флеш-звонка".
ИКТ
7 июня 2021 г. 22:05
В WhatsApp появится новая функция

Пользователи WhatsApp на Android-устройствах получат возможность входить в аккаунт с помощью "флеш-звонка".

Как передает Report, об этом пишет портал Webetainfo.

Сейчас для входа в учетную запись в мессенджере используются SMS-пароли - на смартфон приходит одноразовый код.

С появлением новой функции на телефон будет поступать звонок, причем отвечать на него не понадобится - приложение сделает это самостоятельно. Для этого оно запросит доступ к истории вызовов.

Обновление не будет доступно на iOS, потому что на этой операционной системе приложения не могут получить доступ к списку звонков.

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