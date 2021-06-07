В WhatsApp появится новая функция

Пользователи WhatsApp на Android-устройствах получат возможность входить в аккаунт с помощью "флеш-звонка".

Пользователи WhatsApp на Android-устройствах получат возможность входить в аккаунт с помощью "флеш-звонка".

Как передает Report, об этом пишет портал Webetainfo .

Сейчас для входа в учетную запись в мессенджере используются SMS-пароли - на смартфон приходит одноразовый код.

С появлением новой функции на телефон будет поступать звонок, причем отвечать на него не понадобится - приложение сделает это самостоятельно. Для этого оно запросит доступ к истории вызовов.

Обновление не будет доступно на iOS, потому что на этой операционной системе приложения не могут получить доступ к списку звонков.