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В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция В WhatsApp сделали более удобным прослушивание голосовых сообщений - теперь их можно воспроизводить, не находясь внутри переписки.
ИКТ
11 января 2022 г. 18:38
В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp сделали более удобным прослушивание голосовых сообщений - теперь их можно воспроизводить, не находясь внутри переписки.

Как передает Report, о появлении новой функции в мессенджере сообщает портал WABetaInfo, специализирующийся на новостях об улучшениях приложения.

При переключении на новый чат или главный экран мессенджера плеер голосовых сообщений появляется в верхней части приложения. Пользователям также доступны кнопки для остановки и запуска воспроизведения и индикатор длительности голосового сообщения.

Фоновое прослушивание позволяет переключаться на другие чаты, не прерывая воспроизведения аудио. Пока что нововведение работает в бета-версии WhatsApp для Android, но вскоре станет доступно для всех пользователей смартфонов на iOS и Android.

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