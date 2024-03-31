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В WhatsApp появилась новая функция 

В WhatsApp появилась новая функция  Разработчики WhatsApp добавили в одну из версий мессенджера возможность отправлять видеоролики в высоком качестве.
ИКТ
31 марта 2024 г. 03:44
В WhatsApp появилась новая функция 

Разработчики WhatsApp добавили в одну из версий мессенджера возможность отправлять видеоролики в высоком качестве.

Как передает Report со ссылкой на портал WABetaInfo, нововведение было замечено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.7.17. После обновления у некоторых пользователей в настройках мессенджера в разделе «Данные и хранилище» появилась настройка "Качество загрузки медиафайлов".

С ее помощью можно выбрать стандартное и HD-качество. В первом случае размер видео сильно сжимается, из-за чего при его отправке расходуется меньше трафика и сам файл доходит до получателя быстрее. Однако качество видео будет хуже по сравнению с оригинальным. При выборе HD-качества размер файла будет до 6 раз больше, а его отправка займет больше времени.

Отмечается, что при выборе HD-качества видео все равно будет сжато и оригинальное качество сохранить все равно не получится. Если нужно сохранить изначальный вид ролика, нужно отправить его в качестве документа. Пока что новая функция доступна лишь ограниченному числу тестировщиков. Когда нововведение появится у всех пользователей WhatsApp, не сообщается.

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Версия на азербайджанском языке “WhatsApp”da yeni funksiya əlavə edilib

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