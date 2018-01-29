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    В США могут создать высокоскоростную сеть 5G

    Цель - борьба с «китайской угрозой»

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Советники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности могут в ближайшем будущем предпринять меры для создания в стране высокоскоростной национальной сети 5G с целью борьбы с «угрозой» со стороны Китая.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает Axios со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении портала документы.

    Отмечается, что согласно имеющимся данным, сеть подобного типа может быть создана в течение следующих трёх лет.

    Необходимость существования национальной сети 5G, по данным портала, в частности, определена тем, что Китай «является доминирующим опасным агентом информационной сферы».

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