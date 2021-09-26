В Space Adventures рассказали, сколько стоит тур в космос

Стоимость туристического полета на космическом корабле "Союз" составляет около 50 миллионов долларов США.

Стоимость туристического полета на космическом корабле "Союз" составляет около 50 миллионов долларов США.

Как передает Report, об этом рассказал журналистам глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко.

"Цена такая же, как и везде, в районе 50 миллионов долларов плюс-минус", - сказал он.

Костенко отметил, что начало полетов кораблей Илона Маска Crew Dragon с туристами не сказалось на стоимости полета на "Союзе".

На сегодняшний день в космос на кораблях "Союз" слетали восемь космических туристов, один из них дважды. Очередной полет сразу двух туристов планируется в декабре.