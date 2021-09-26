В Space Adventures рассказали, сколько стоит тур в космос

Стоимость туристического полета на космическом корабле "Союз" составляет около 50 миллионов долларов США.
Как передает Report, об этом рассказал журналистам глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко.
"Цена такая же, как и везде, в районе 50 миллионов долларов плюс-минус", - сказал он.
Костенко отметил, что начало полетов кораблей Илона Маска Crew Dragon с туристами не сказалось на стоимости полета на "Союзе".
На сегодняшний день в космос на кораблях "Союз" слетали восемь космических туристов, один из них дважды. Очередной полет сразу двух туристов планируется в декабре.