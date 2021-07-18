В Шанхае открыли самый большой в мире планетарий

Шанхайский планетарий, который стал самым большим в мире, в воскресенье официально начал принимать посетителей.

Шанхайский планетарий, который стал самым большим в мире, в воскресенье официально начал принимать посетителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, начало работы этого музея вызвало огромный ажиотаж у горожан.

Вокруг комплекса с самого утра выстроилась огромная очередь. Попасть внутрь можно было только по предварительной записи с уже приобретенным билетом. Все билеты на ближайшую неделю были распроданы за несколько часов с начала старта продаж. В районе самого комплекса в первый день его работы заполненными оказались практически все парковки в радиусе одного километра, водителям приходилось ждать своей очереди, пока какая-нибудь машина не освободит место.

Перед официальным открытием администрация планетария провела несколько дней открытых дверей, чтобы в тестовом режиме проверить работу объекта до того, как в него начнут запускать посетителей.

В первый день работы планетария, его посетителями стали порядка 6 тыс человек.