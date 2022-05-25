В рамках фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan стартовал хакатон "Смарт Карабах"

В финале хакатона "Смарт Карабах", проводимого в Баку в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan, будут соревноваться 30 команд из Азербайджана и Турции.

В финале хакатона "Смарт Карабах", проводимого в Баку в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan, будут соревноваться 30 команд из Азербайджана и Турции.

Как сообщает Report, представители Азербайджана и Турции предложат "умные решения" для преобразования освобожденного Карабаха.

Председатель правления ООО "AzInTelecom" Эльхан Азизов подробно рассказал о значимости хакатона "Смарт Карабах".

Э.Азизов отметил, что основной целью хакатона является внедрение решений "умного города" на освобожденных территориях Азербайджана, превращение этих территорий в комфортный, экономичный, экологически чистый регион, создание благодатной экосистемы для жителей и предпринимателей и создание более благоприятных условий для сельского хозяйства.

Среди финалистов хакатона соревнуются 20 азербайджанских и 10 турецких команд.

Хакатон "Смарт Карабах" проводится по концепции "Умный город", которая сочетает в себе "интернет вещей", искусственный интеллект, машинное обучение, облачные и другие передовые технологии в сфере образования, транспорта, сельского хозяйства, энерго- и водопотребления, окружающей среды и безопасности.