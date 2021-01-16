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В работе Twitter в США и Канаде произошел сбой

В работе Twitter в США и Канаде произошел сбой Незначительное количество сообщений о неполадках зафиксировано в ряде других стран мира
ИКТ
16 января 2021 г. 09:58
В работе Twitter в США и Канаде произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в субботу в Соединенных Штатах и Канаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Незначительное количество сообщений о неполадках зафиксировано в ряде других стран мира.

По информации Downdetector, большая часть пользователей (57%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще около 28% испытывают проблемы с приложением для устройств iPhone и iPad. 13% информируют о неполадках с приложением для устройств на базе операционной системы Android.

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