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В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран.
ИКТ
12 декабря 2020 г. 06:07
В работе Instagram произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран.

Как передает Report, об этом сообщает сервис Downdetector.

Наибольшее число жалоб поступает из Великобритании, Польши, Венгрии, Италии, Франции и некоторых других стран Европы. Сложности с доступом к соцсети также наблюдаются в США, Бразилии и Аргентине.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты (около 60%), 23% жалуются на трудности при просмотре сторис, еще около 15% не могут размещать публикации.

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