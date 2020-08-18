В работе Facebook произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран.

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран.

Как передает Report, об этом сообщается во вторник на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе сервиса жалуются в США (в особенности в штатах Нью-Йорк, Техас, Калифорния и округе Колумбия), а также в Канаде, Мексике, Бразилии, Великобритании, Нидерландах, России и Греции.

Проблемы в работе Facebook возникают в основном со входом в соцсеть (около 35 процента жалоб) и с просмотром новостной ленты (33 процента). Около 31 процента пользователей жалуются на полное отключение социальной сети.