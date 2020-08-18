О нас
Report Georgia

В работе Facebook произошел сбой

В работе Facebook произошел сбой Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран.
ИКТ
18 августа 2020 г. 03:27
В работе Facebook произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран.

Как передает Report, об этом сообщается во вторник на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе сервиса жалуются в США (в особенности в штатах Нью-Йорк, Техас, Калифорния и округе Колумбия), а также в Канаде, Мексике, Бразилии, Великобритании, Нидерландах, России и Греции.

Проблемы в работе Facebook возникают в основном со входом в соцсеть (около 35 процента жалоб) и с просмотром новостной ленты (33 процента). Около 31 процента пользователей жалуются на полное отключение социальной сети.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Акции Apple будут торговаться на Мосбирже
Акции Apple будут торговаться на Мосбирже
17 августа 2020 г. 21:09
Бакинская телефонная связь закупит модемы на 760 тыс. манатов
"Бакинская телефонная связь" закупит модемы на 760 тыс. манатов
17 августа 2020 г. 17:28
ZTE выпустит первый в мире 5G-смартфон с камерой под дисплеем
ZTE выпустит первый в мире 5G-смартфон с камерой под дисплеем
17 августа 2020 г. 12:17
Запуск ракеты Vega с малыми спутниками состоится в сентябре
Запуск ракеты Vega с малыми спутниками состоится в сентябре
16 августа 2020 г. 10:55
Эксперт рассказал, как умные телевизоры шпионят за нами
Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
16 августа 2020 г. 08:52
В работе ВКонтакте произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
15 августа 2020 г. 20:31
Операторы связи СНГ обсудили перспективы сотрудничества по технологии IoT
Операторы связи СНГ обсудили перспективы сотрудничества по технологии IoT
15 августа 2020 г. 11:39
Трамп потребовал от владельцев TikTok продать все активы на территории США
Трамп потребовал от владельцев TikTok продать все активы на территории США
15 августа 2020 г. 05:08
Oracle и Salesforce обвиняют в продаже пользовательских данных
Oracle и Salesforce обвиняют в продаже пользовательских данных
14 августа 2020 г. 19:31
Индия не планирует допускать китайские компании к созданию сети 5G в стране
Индия не планирует допускать китайские компании к созданию сети 5G в стране
14 августа 2020 г. 16:29

Последние новости

03:27
В работе Facebook произошел сбой ИКТ
02:47
Названа самая высокооплачиваемая спортсменка мираСПИСОК Индивидуальные
02:22
Индексы на бирже менялись разнонаправленно Финансы
01:44
Зафиксирована самая высокая температура на Земле Это интересно
01:27
В США снизится добыча сланцевой нефти Энергетика
01:15
ЛЕ: "Интер" разгромил "Шахтёр" и вышел в финал Футбол
00:45
В Сомали убит депутат Федерального парламента Другие страны
00:34
"Карабах" направил в УЕФА заявку Футбол
00:12
Сегодня разрешена деятельность кафе и ресторанов Здоровье
23:47
Хикмет Гаджиев: Армения должна знать свое место и не выходить за рамки дозволенного Внешняя политика
23:36
"Барселона" объявила об отставке СетьенаОФИЦИАЛЬНО Футбол
23:29
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший Происшествия
23:19
Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 22 млн Здоровье
22:58
В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19 Здоровье
22:50
Жертвами наводнений в Индии стали около 900 человек Другие страны
Вся новостная лента