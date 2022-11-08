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В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay

В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay В скоростных электропоездах Баку-Сумгайыт-Баку приостановлена оплата проезда картами, принадлежащими международной платежной системе MasterCard.
ИКТ
8 ноября 2022 г. 17:40
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay

В скоростных электропоездах Баку-Сумгайыт-Баку приостановлена оплата проезда картами, принадлежащими международной платежной системе MasterCard.

Как сообщает Report, ограничение вступило в силу с 4 ноября, и неизвестно, когда будет снято.

В колл-центре "Азербайджанских железных дорог" подтвердили Report данный факт, отметив, что не рекомендуется платить напрямую через Mastercard, а также через Apple Pay и Google Pay: ”Мы в целом не гарантируем оплату через Apple Pay и Google Pay, рекомендуем оплачивать только картой. В настоящее время турникет не будет открываться при оплате картой Mastercard, устройствами Apple Pay и Google Pay. Проблема существует, и ведутся работы по ее устранению”.

В ответ на запрос Report в Mastercard заявили, что с банками ведется работа по устранению проблемы: "Имеются некоторые проблемы с NFC при приеме платежей с помощью банковских карт в поездах, принадлежащих АЖД. Мы находимся в тесном контакте с банками, чтобы устранить их”.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Sumqayıt qatarında “Mastercard”, “Apple Pay” və "Google Pay”lə ödəniş dayandırılıb

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