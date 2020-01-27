В почтовой системе Mail.Ru наблюдается массовый сбой

Один из крупнейших российских сервисов электронной почты, Mail.Ru, испытывает технические проблемы, передает Report со ссылкой на "Hitech-Вести".

Отмечается, что пользователи из России и стран ближнего зарубежья жалуются, что не могут зайти в почтовый ящик.

По данным ресурса Downdetector.Ru, на 11:24 по московскому времени (12:24 по Баку) было зарегистрировано более 16 тысяч отчётов о сбое, а начались проблемы около 10 утра (11 утра по Баку). Жалуются на невозможность зайти в аккаунт пользователи из Москвы, Иркутска, Пскова, Уфы, казахстанского Актобе и других городов.

При попытке зайти в почтовый ящик пользователи видят экран с "ошибкой 500" и сообщением о временной недоступности сервиса по техническим причинам. Кроме того, некоторые жалуются, что сервис выдаёт ошибку с сообщением: "Такого почтового ящика не существует".