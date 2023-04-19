В мае состоится очередное заседание Совместной комиссии по азербайджано-корейскому экономическому сотрудничеству

В конце мая текущего года в столице Южной Кореи Сеуле состоится 3-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Кореей.

В конце мая текущего года в столице Южной Кореи Сеуле состоится 3-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Кореей.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на встрече заместителя министра цифрового развития и транспорта Самира Мамедова с делегацией во главе с депутатом Национального собрания Кореи, председателем межпарламентской группы дружбы Корея-Азербайджан Су Бьюнгсу.

На встрече состоялся обмен мнениями о бизнес-форуме, который пройдет в рамках заседания, и запланированных двухсторонних встречах с рядом корейских организаций и технологических компаний.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в сферах цифровой трансформации, кибербезопасности, инноваций и транспорта.

С.Мамедов проинформировал гостей о реализуемых в нашей стране проектах в указанных сферах и отметил наличие широких возможностей для сотрудничества с Кореей в вопросе организации тренингов по информационным технологиям и кибербезопасности.

Было отмечено, что Азербайджан высоко оценивает поддержку проектов "умный город", запланированных совместно с Международным агентством по сотрудничеству Республики Корея (KOICA) и Корейским агентством содействия торговле и инвестициям (KOTRA).