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В Китае начали давать доступ к глобальному интернету

В Китае начали давать доступ к глобальному интернету Южная провинция Китая Хайнань запускает пилотную программу по предоставлению некоторым корпоративным пользователям широкого доступа к глобальному интернету.
ИКТ
6 июня 2025 г. 06:21
В Китае начали давать доступ к глобальному интернету

Южная провинция Китая Хайнань запускает пилотную программу по предоставлению некоторым корпоративным пользователям широкого доступа к глобальному интернету.

Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По ее информации, сотрудники зарегистрированных на острове Хайнань компаний могут подать заявку на мобильную услугу Global Connect и получить доступ к некоторым заблокированным в КНР сайтам.

SCMP отмечает, что услуга откроет доступ к Google, "Википедии", YouTube, X, TikTok и другим сервисам, однако некоторые веб-сайты останутся недоступными.

У заявителей должен быть подключен тариф 5G у одного из трех операторов Китая - China Mobile, China Unicom, China Telecom. Также желающие получить доступ к сайтам должны предоставить информацию о работодателе. По словам сотрудника Хайнаньского международного центра комплексных услуг данных (HIDCSC), процесс одобрения заявки может занять до пяти месяцев.

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