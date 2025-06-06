В Китае начали давать доступ к глобальному интернету

Южная провинция Китая Хайнань запускает пилотную программу по предоставлению некоторым корпоративным пользователям широкого доступа к глобальному интернету.

Южная провинция Китая Хайнань запускает пилотную программу по предоставлению некоторым корпоративным пользователям широкого доступа к глобальному интернету.

Как передает Report , об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По ее информации, сотрудники зарегистрированных на острове Хайнань компаний могут подать заявку на мобильную услугу Global Connect и получить доступ к некоторым заблокированным в КНР сайтам.

SCMP отмечает, что услуга откроет доступ к Google, "Википедии", YouTube, X, TikTok и другим сервисам, однако некоторые веб-сайты останутся недоступными.

У заявителей должен быть подключен тариф 5G у одного из трех операторов Китая - China Mobile, China Unicom, China Telecom. Также желающие получить доступ к сайтам должны предоставить информацию о работодателе. По словам сотрудника Хайнаньского международного центра комплексных услуг данных (HIDCSC), процесс одобрения заявки может занять до пяти месяцев.