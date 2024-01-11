В Губадлы возобновлена ​​работа очередной радиотелевизионной станции

Восстановлена работа Баласолтанской радиотелевизионной станции, расположенной на территории Губадлинского района.

Восстановлена работа Баласолтанской радиотелевизионной станции, расположенной на территории Губадлинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

В рамках работ к указанной станции была проведена линия электропередачи, отремонтировано техническое здание, станция оборудована техническими средствами и готова к трансляции.

В результате на территориях Губадлинского, Лачинского и Зангиланского районов обеспечено вещание радио "Азербайджан" на частоте 89,5 МГц, Общественного радио на частоте 96,9 МГц и 8 телепрограмм (AzTV, "İctimai TV", "İdman Azərbaycan TV", "Mədəniyyət TV", CBC Sport, ATV, "Xəzər TV", Space TV) на 43-м телеканале (650 МГц).

До настоящего времени на освобожденных территориях Азербайджана возобновлена работа 7 радиотелевизионных станций, в том числе 25 октября 2021 года работа радиотелевизионной станции "Ханлыг" в Губадлинском районе.