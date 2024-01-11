О нас

В Губадлы возобновлена ​​работа очередной радиотелевизионной станции

В Губадлы возобновлена ​​работа очередной радиотелевизионной станции Восстановлена работа Баласолтанской радиотелевизионной станции, расположенной на территории Губадлинского района.
ИКТ
11 января 2024 г. 17:34
В Губадлы возобновлена ​​работа очередной радиотелевизионной станции

Восстановлена работа Баласолтанской радиотелевизионной станции, расположенной на территории Губадлинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

В рамках работ к указанной станции была проведена линия электропередачи, отремонтировано техническое здание, станция оборудована техническими средствами и готова к трансляции.

В результате на территориях Губадлинского, Лачинского и Зангиланского районов обеспечено вещание радио "Азербайджан" на частоте 89,5 МГц, Общественного радио на частоте 96,9 МГц и 8 телепрограмм (AzTV, "İctimai TV", "İdman Azərbaycan TV", "Mədəniyyət TV", CBC Sport, ATV, "Xəzər TV", Space TV) на 43-м телеканале (650 МГц).

До настоящего времени на освобожденных территориях Азербайджана возобновлена работа 7 радиотелевизионных станций, в том числе 25 октября 2021 года работа радиотелевизионной станции "Ханлыг" в Губадлинском районе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qubadlıda növbəti Radio-Televiziya Yayım Stansiyasının işi bərpa edilib

Экслюзивные новости

BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi