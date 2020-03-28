В Google намерены выделить $800 млн на помощь бизнесу и борьбу с COVID-19

Американская корпорация Google в свете распространения нового коронавируса намерена выделить около 800 млн долларов США в целях поддержки бизнеса и организаций, работающих в сфере здравоохранения.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении генерального директора компании Сундара Пичаи.

Как следует из документа, Google разрешит ВОЗ и десяткам других структур бесплатно разместить объявления в сервисах компании на общую сумму 250 млн долларов США. Это поможет им предоставлять "важную информацию о том, как предотвратить распространение COVID-19", полагает Пичаи.

В заявлении отмечается, что около 340 млн долларов США Google выделит на предоставление малому и среднему бизнесу возможности разместить до конца текущего года рекламу на льготных условиях. "Мы надеемся, что это позволит им отчасти компенсировать некоторые расходы на то, чтобы оставаться на связи с клиентами", - констатировал гендиректор Google. Еще 200 млн долларов США компания направит на программы обеспечения "малого и среднего бизнеса доступом к капиталу" по всему миру.

В Google также намерены выделить около 20 млн долларов США на предоставление связи и вычислительных мощностей исследователям, разрабатывающим средства для противодействия распространению COVID-19.